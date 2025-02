Lanazione.it - Mostro di Firenze, fissata l’udienza per la richiesta di revisione della condanna a Mario Vanni

, 18 febbraio 2025 – La corte d'appello di Genova ha fissato per il 9 maggio l'udienza in cui sarà discussa l'ammissibilitàdidi, il postino di San Cascianoto all'ergastolo per quattro duplici omicidi deldi. L'istanza è stata presentata dai legali del nipote, Paolo, gli avvocati Valter Biscotti e Antonio Mazzeo. Laè incentrata su una consulenza entomologica che colloca l'ultimo duplice omicidio del 1985, avvenuto a Scopeti, alla serata del venerdì, anziché la domenica come invece testimoniato dall'altro compagno di merende Giancarlo Lotti, e alcune testimonianze non valutate nei processi sull'orario del delitto di Vicchio del luglio 1984.