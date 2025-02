Inter-news.it - Ibrahimovic, con che coraggio: «Arbitro duro con Theo Hernandez»

dopo Milan-Feyenoord costata cara ai milanisti, considerata l’eliminazione dalla Champions League, in un suo intervento a Sky Sport ha ammesso le colpe nell’atteggiamento della squadra, ma ha criticato l’per la scelta.PRIMA LA CRITICA ALL’– Zlatannon solo contro il Milan dopo l’eliminazione dalla Champions League, ma anche contro l’: «Siamo arrabbiati con noi stessi, gli avversari sono stati più forti. Siamo delusi, arrabbiati, è mancata maturità. Sul’è stato, punire la simulazione in una partita così. dai prima un avvertimento! Con un uomo in meno è cambiata la partita. Ora è importante stare in gruppo e pensare al campionato e al prossimo obiettivo. Si poteva fare di più. Con un po’ di fortuna potevamo fare 2-0 già nel primo tempo e abbiamo iniziato bene il secondo.