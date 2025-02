Panorama.it - Via col Veneto

Leggi su Panorama.it

Da Agordo a Valeggio sul Mincio, la Liga si solleva. Oltre trecento banchetti. Centomila firme raccolte, si spera. Lo scettro del sacro impero nordestino resti in mano al più illuminato dei sovrani: sua maestà, Luca Zaia. Il manifesto che annuncia la campagna è di un adeguato color rosso pompeiano. Lo slogan riecheggia leggendari trascorsi: «ai veneti». Gli alleati romani non vogliono concedere il terzo mandato di fila, che poi sarebbe il quarto? Ebbene, dovranno rimangiarsi il divieto davanti al voleri del territorio. È il sostantivo che riecheggia il glorioso passato. I vecchi possidenti vorrebbero esporlo come un vessillo sul Carroccio, per evitare la deriva nazionalista. Il territorio, appunto. Sognano di far risplendere ancora il sole delle Alpi e di svuotare l’ampolla del Po nella Laguna.