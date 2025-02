Panorama.it - Bafta 2025, i vincitori: trionfa Conclave. Miglior regia e miglior attore (Adrien Brody) per The Brutalist

Alla Royal Festival Hall di Londra si è tenuta la cerimonia di premiazione dei, i prestigiosi British Academy of Film and Television Arts Awards. A condurre l’evento è stato l’scozzese David Tennant (foto), celebre per i suoi ruoli in Doctor Who, Good Omens e Jessica Jones. Assenti il principe William, presidente onorario dei, e sua moglie Kate.Are sono statie The, che hanno conquistato quattro premi ciascuno, confermandosi protagonisti della serata a poche settimane dagli Oscar. Il thriller vaticanosi è aggiudicato il premio perfilm, mentre il dramma monumentale Theha vinto per(Brady Corbet) e).Anche Emilia Perez, diretto dal francese Jacques Audiard, ha brillato con due vittorie:attrice non protagonista per Zoe Saldana efilm in lingua non inglese.