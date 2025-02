Juventusnews24.com - Marocchi scuote la Juve: «Fino ad adesso proprio non ci siamo. Ecco cosa sta mancando ai bianconeri»

di RedazionentusNews24ha parlato a Sky Sport prima di-Inter: il commento dell’ex centrocampista bianconero nel pre partitaNel pre-partita diInter, il derby d’Italia di ritorno valido per la giornata 25ª di Serie A, Giancarloha parlato così a Sky Sport.– «adnon ci. Con l’Inter si disse sono arrivati 4 gol, poi però si è persa la solidità. Durante la gara io non vedo ancora l’elettricità, la compattezza e la determinazione per ottenere il risultato. L’Inter cercherà di abbassare il ritmo, ladovrà invece alzarlo».Leggi suntusnews24.com