L'Inter crea e spreca, Conceicao non perdona: la Juve fa felice Conte

Si è chiuso il big match dell’Allianz Stadium: i bianconeri regolano i nerazzurri grazie al sigillo diDoveva essere il match di cartello della venticinquesima giornata di Serie A e le premesse sono state mantenute, inalterate. Al termine di 95 minuti intensissimi, lantus battegrazie ae conquista tre punti pesantissimi.non: labatte(LaPresse) – Calciomercato.itPronti via e il match inizia subito a spron battuto. All’occasione di Nico Gonzalez, che da buona posizione non centra la porta, rispondono subito i nerazzurri.si esalta con rapide verticalizzazioni: la conclusione di Barella – fermato in offside – è la prima avvisaglia. A ridosso del quarto d’ora di gioco si concretizza la prima vera doppia chance per gli ospiti: pescato in modo rocambolesco nel cuore dell’area di rigore, Taremi in semi rovesciata chiama Di Gregorio ad un intervento importante.