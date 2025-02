Ilrestodelcarlino.it - Laffranchini e Gamba, un pomeriggio di note classiche

Per il terzo dei ’Pomeriggi musicali’ al Mic di Faenza oggi (ore 15.30, biglietti a 12 euro), saliranno sul palco il violoncellista Sandroe il pianista Michele. I due proporranno un programma che alterna tre grandi compositori dell’Ottocento: Johannes Brahms, Ottorino Respighi e Robert Schumann. Il concerto si aprirà nel segno di Brahms, di cui sarà eseguita la ’Sonata n.1 in mi minore’, dedicata all’insegnante di canto e violoncellista dilettante Josef Gänsbacher, il quale si era adoperato affinché il compositore ottenesse nel 1863 l’incarico di direttore della Wiener Singakademie. A seguire omaggio al bolognese Ottorino Respighi, che si può definire, non a torto, del tardo Ottocento-inizio Novecento, con l’’Adagio con variazioni’; e infine una composizione di Robert Schumann, a cui è affidata la chiusura del programma, qui ancora con un ’Adagio e Allegro in la bemolle maggiore’.