Tg24.sky.it - Acerra, bambina di 9 mesi morta sbranata da pitbull in casa

Leggi su Tg24.sky.it

Unadi 9da unla scorsa notte in un'abitazione adnel Napoletano. Il padre ha riferito alla Polizia di aver trovato la piccola nel suo letto in una pozza di sangue dopo essere stata azzannata dal cane. E' stata portata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla. Ilè ora stato preso dal servizio veterinario dell'Asl. Secondo i primi accertamenti, pare che la bimba sia stata aggredita dal cane di famiglia mentre il padre dormiva e la madre era al lavoro. Sul caso sono in corso accertamenti. Incensurati e sotto i 30 anni, i genitori sono sotto shock. La procura ha aperto un fascicolo.