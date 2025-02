Lanazione.it - "Abbiamo dato una prova di sostanza e sacrificio contro una squadra forte nel fisico e pericolosa"

Leggi su Lanazione.it

Riconosce, con lucidità, le difficoltà del primo tempo e il miglioramento del secondo, Paolo Mandelli. Evideziando la qualità dell’avversario, sia nel possesso che nella fisicità: "Alla vigilia si dice sempre che si incontrano squadre forti, questa eradavvero. Il coraggio del secondo tempo ci ha permesso di fare una gara di– ha spiegato il tecnico di casa – lo Spezia crea tanto, occupa tanto il campo, sa essere pericoloso perché ha forza fisica e sa giocare a calcio.un pochettino sofferto ma in realtà non così tanto secondo me, nella ripresa ce la siamo giocata diversamente e ci siamo liberati dalla tensione dei primi 45 minuti efatto sicuramente meglio. Loro, nella ripresa, hanno avuto l’occasionissima nei minuti finali ma fino a quel momento non avevamo corso grossi pericoli.