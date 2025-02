Juventusnews24.com - Tether Juve, torinese e miliardario: chi è Giancarlo Devasini, il fondatore della società di criptovalute entrata nel club bianconero

di RedazionentusNews24, alla scoperta di. Chi è ildell’azienda che opera nel mondo delleavrebbe acquistato una quota di circa il 5%ntus, corrispondente a 47 milioni di euro per l’ingresso nel. Il CorriereSera ha pubblicato un focus sul suo: 61 anni ed ex chirurgo plastico nato a Torino, è oggi il quarto uomo più ricco d’Italia con un patrimonio di oltre 9 miliardi.Ha una lunga storia di successi nel mondo delle, soprattutto con le stablecoin, che sono ancorate al valore del dollaro. Con una sede in El Salvador, la suavanta un giro d’affari di circa 141 miliardi di dollari e più di 350 milioni di utenti, grazie alla creazionestablecoin più diffusa al mondo.