Ilrestodelcarlino.it - Samb decimata dagli infortuni. In mediana tocca a D’Eramo

Fa notizia il fatto che lada due domeniche non segni. In entrambe le occasioni la formazione rossoblù è stata fermata sul pari dal Fossombrone e Roma City. Sfortuna nelle conclusioni, salvataggi in extremis, parate del portiere avversario hanno fermato Gennari e compagni. La, comunque resta sempre il migliore attacco del girone con 47 reti realizzate contro le 12 subite per una differenza di +35. Numeri di spessore che danno ancora più rilievo all’indiscusso primato dei rossoblù. Le più dirette inseguitrici Teramo e L’Aquila, distanti dieci lunghezze, sperano sempre in un crollo del collettivo di Ottavio Palladini che ad oggi non ha mai dato segnali in tal senso. Anzi è dall’inizio della stagione che è noto a tutti che finora nessuna squadra incontrata ha mai messo in difficoltà lasotto il profilo del gioco.