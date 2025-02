Sport.quotidiano.net - Rimini in finale di Coppa. Con la Spal morale a mille

Leggi su Sport.quotidiano.net

È una settimana delicata per la, consapevole di dover vincere a tutti i costi contro ilper alimentare la speranza di salvarsi senza passare per i playout. Se sul campo della capolista Virtus Entella la sconfitta poteva essere messa in conto, quantomeno considerando che le due squadre in classifica hanno 33 punti di differenza, domenica prossima la squadra di Baldini non potrà permettersi di sbagliare. Un piccolo aiuto ai biancazzurri arriva dal calendario, che nei giorni scorsi ha fissato alla semidi ritorno diItalia serie C contro il Trapani. I romagnoli hanno superato brillantemente i granata con un secco 3-0, conquistando unache per mister Buscè rappresenta un traguardo importante. A prescindere dal valore del trofeo, mai particolarmente ambito dalle società di Lega Pro, la vincente della doppia sfida fra Giana Erminio epotrà accedere direttamente al primo turno della fase nazionale dei playoff.