Ospedale unico, si parte. Da Regione undici milioni

Si è riunito a Palazzo Lombardia il Collegio di vigilanza per la realizzazione del nuovodi Busto Arsizio e Gallarate. All’incontro hannocipato il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e i sindaci di Busto Arsizio e Gallarate, rispettivamente Emanuele Antonelli e Andrea Cassani, oltre ai rappresentanti diLombardia. Durante l’incontro con gli amministratori locali sono state individuate le opere infrastrutturali necessarie per garantire un accesso efficiente al nuovo polo ospedaliero e dunque evitare ogni criticità nella zona, il rione bustese di Beata Giuliana. Il governatore lombardo Attilio Fontana ha annunciato nella riunione un investimento di 11di euro per le opere viarie a supporto dell’. Parallelamente è stato avviato lo studio di fattibilità per il Trasporto pubblico locale (Tpl), con l’obiettivo di migliorare il collegamento tra il nuovo polo sanitario e il territorio circostante.