Inter-news.it - Inter, i piani di Oaktree si avvicinano alla… Juventus! Il futuro – TS

Leggi su Inter-news.it

L’e il suosono legati alle volontà della proprietà americana. Il fondo d’investimento ha un piano ben preciso, che Tuttosport paragona al percorso intrapreso dalla. PERCORSO – L’diè totalmente diversa da quella conosciuta con Massimo Moratti, fatta di passivi e aumenti di capitale. Negli anni successivi all’imprenditore italiano l’ha chiuso accordi con la UEFA per il fair play finanziario e ha iniziato un percorso di risanamento. Tale percorso si è concretizzato con Suning, che dopo diverse spese iniziali sul mercato, ha deciso di affidarsi agli uomini migliori sul campo all’no della società. Giuseppe Marotta prima, Antonio Conte poi. Di lì in poi sono arrivate le vittorie, anche se in chiave economica il Covid ha imposto immobilismo generando malcontento.