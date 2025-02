Ferito per errore un ragazzo in una spedizione punitiva due arresti nel casertano

Leggi su Agi.it

AGI - Armati di pistola, organizzarono unacontro un gruppo di ragazzi, ferendo unestraneo ai fatti. Un adolescente di 16 anni e undi 20 anni sono destinatari di una misura cautelare emessa dal gip di Napoli Nord e dal gip per i minori di Napoli. In carcere il ventenne e in un istituto penale per minori il sedicenne. Entrambi devono rispondere in concorso tra loro dei reati di tentato omicidio con l'aggravante dei futili motivi, detenzione e porto abusivo di armi, minaccia ed esplosioni pericolose. Dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Aversa, coordinate dalla procura di Napoli Nord e quella per i minorenni di Napoli, è emerso che i due il 6 gennaio scorso hanno esploso tre colpi di pistola calibro 6,35 su un gruppo di ragazzi che sostavano in strada a Lusciano per 'punire' uno di questi per aver fatto uno squillo alla fidanzata di uno dei destinatari della misura.