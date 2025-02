Lanotiziagiornale.it - “Putin indisponibile a negoziare un accordo di pace”. Secondo l’Ise vuole solo imporre le sue condizioni a Zelensky

Il presidente russo Vladimirnon sembra “incline al compromesso nei negoziati di”. Lo ha sottolineato l’Isw (Istituto per lo studio della guerra), dopo alcuni giorni di accelerazione nel processo ditra Ucraina e Russia.La Casa Bianca ha annunciato ieri sera che il presidente russo ha accettato, durante un colloquio telefonico con Donald Trump, di avviare “immediatamente” i negoziati con l’Ucraina.l’Isw, il resoconto del Cremlino ha detto cheha sottolineato la necessità di Mosca di “eliminare la radice” del conflitto e che ha “concordato” con Trump che un “a lungo termine potrebbe essere raggiunto attraverso negoziati pacifici”.Tuttavia, la “radice” della guerra è già stata chiarita da Mosca come la violazione da parte della Nato dei suoi impegni a non espandersi verso est in aree vicine al confine russo.