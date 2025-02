Ilnapolista.it - Everton-Liverpool, un derby in stile wrestling e Slot espulso per una stretta di mano all’arbitro un po’ troppo stretta – VIDEO

Ieri sera, ildel Merseyside si è concluso sul 2-2. Un pareggio agguantato in extremis dai Toffees. Ma a creare dibattito non è tanto il risultato quanto gli scontri tra giocatori a fine partita e il roso a. Fin l’olandese era sempre stato un tipo mite, calmo. C’è da dire anche che, come scrive il Telegraph, “l’arbitro Michael Oliver, è stato accusato di aver perso il controllo“.Curtis Jones confronted Doucoure after he appeared to gesture atfans at full time.After Jones and Doucoure were given red cards, Arnewas also given one after his handshake with Michael Oliver a few moments later. pic.twitter.com/g0uyUqSoHw— ESPN FC (@ESPNFC) February 12, 2025Leggi anche: Chiesa orribile nella sconfitta delin FA Cup: “la Juve sapeva qualcosa che non sapevamo” (Il Guardian)protagonista nelinAnche perché quattro cartellini rossi a tempo scaduto se non sono un unicum nella storia deidi, poco ci manca.