Il Var a cosa serve se non aiuta ad annullare un gol di fronte a un errore evidente? (Repubblica)

Il Var ase nonadun gol dia un? ()L’Inter ieri sera ha battuto la Fiorentina per 2-1. Il primo gol è nato da un calcio d’angolo che non c’era. Bastoni ha calciato il pallone quando la sfera era già abbondantemente oltre la linea di fondo. Nessuno se n’è accorto e dal corner è nato il primo gol.Scrive:Bastoni calcia un pallone uscito di una spanna. Il guardalinee, lontano, non lo vede attraverso la porta. L’arbitro concede corner all’Inter e convalida l’autogol di Pongracic che ne deriva. Eccolo, l’ennesimo disastro arbitrale della stagione, che regala ai tifosi un fotogramma su cui arrabbiarsi e costringe chi fa le regole del calcio a porsi domande. Che senso hanno gli assistenti nell’era del video? Ece ne facciamo del Var, se nonadun gol dia un, non potendo intervenire perché commesso nell’azione precedente? Di questo si parla e si parlerà, molto più che di un’Inter furiosa, capace di trasformare in rabbia il 3-0 subito al Franchi, e di vincere quattro giorni dopo contro gli stessi avversari, in un ribaltamento di trama da romanzo cavalleresco.