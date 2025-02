Donnapop.it - Il dolore dietro il sorriso di Carlo Conti: la mamma morta per una malattia, il papà scomparso giovane

Come èladi? Anche il padre del conduttore è venuto a mancare prematuramente: cosa sappiamo della sua vita privata?Di recente, chi ha seguito le conferenze stampa per il Festival di Sanremo, avrà certamente notato che il conduttore del grande evento si è commosso ricordando sua. Cosa ha detto in quel frangente? Parlando di Loletta, la madre, ha sottolineato che sia venuta a mancare nel 2002.Chi era ladi?In alcune interviste, recenti e non,ha definito suacome una persona forte, che non gli ha mai fatto mancare nulla. Nonostante fosse un po’ rigorosa, il conduttore la ricorda ancora con infinita gratitudine: “Anche se eravamo solo io e lei a pranzo e a cena, la tavola doveva essere sempre apparecchiata. Era il momento in cui ci incontravamo per parlare e stare insieme“.