361magazine.com - Grande Fratello, Javier ed Helena scoprono le opinioni della Casa

Leggi su 361magazine.com

ed: l’amore viaggia ad alta velocità. Le nuove dichiarazioni in direttaedsono sempre più innamorati dopo aver trascorso una romantica notte in tugurio.Leggi anche Sanremo 2025, la sfilata dei BIG: tra look ed emozioniL’opinione dei concorrenti sulla nuova storia d’amoreL’unione tra i due inquilini è sempre più forte. In questa nuova puntatahanno scopertoSignorini dichiara: “Hai impiegato quattro mesi prima di lasciarti andare”.ha esordito: “è speciale”. I commentinon sono mancati. “Felice per loro. Magari, se lo avessero capito prima, mi avrebbero risparmiato molte cose” commenta Zeudi. Signorini continua: “Noi benediciamo l’amore a prescindere. A me ha colpito il fatto che abbiate deciso di non starvi subito addosso e di non dormire insieme le prime notti.