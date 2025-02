Lopinionista.it - Dal 14 febbraio arriva la radio ufficiale dei Pooh

MILANO – Il 14nascerà. Autorizzata daiad utilizzare il marchio, realizzerà contenuti esclusivi: 24 ore su 24 di canzoni ma non solo. Jingle e liner realizzati con le voci di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. La vocesarà quella di Christian Iansante.“Siamo in cammino verso il sessantennale: supotrete ascoltare tutte le notizie dedicate alla preparazione del nostro storico traguardo. “In diretta nel vento” troverete tutta la la discografia e non mancheranno alcune trasmissioni in diretta. La trovate disponibile in APP, Smart TV e.it”, si legge in una nota della band pubblicata sui suoi canali social.L'articolo Dal 14ladeiL'Opinionista.