"Uno schifo, assolutamente colpevole. Kyrgios il solo a dire la verità": il fango di Fabrizio Corona contro Sinner

Un intervento scomposto,verso, quello di, il quale sul caso-doping attacca Jannike si schiera addirittura con Nick, l'australiano che dell'infangare il numero 1 al mondo ha fatto la sua ragione di vita. Il tutto in attesa del verdetto sul ricorso della Wada, al vaglio del Tas di Losanna, il cui esito è atteso per la metà di aprile.sfrutta un'intervista a Rsi, la televisione svizzera, per dare in pasto al pubblico le sue sparate. Ospite del programma Cliché della tv elvetica in lingua italiana, l'ex re dei paparazzi riferendosi apremette: "Mi ha fatto appassionare al tennis, ora non riesco più a guardarlo., dal momento in cui la giustizia non viene applicata per due pesi e due misure in base al business è vergognoso", afferma.