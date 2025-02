Oasport.it - Sofia Goggia non farà la combinata dei Mondiali: definite le tre coppie dell’Italia

La FISI ha ufficializzato la scelta delle atlete italiane che prenderanno parte all’ineditaa squadre (format presente anche ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026) dei Campionatidi sci alpino 2025, in corso di svolgimento sulle nevi austriache di Saalbach. Saranno tre leazzurre impegnate martedì 11 febbraio nella prossima gara della rassegna iridata, con il calendario che prevede infatti domani una giornata di pausa., Federica Brignone e Marta Bassino non parteciperanno alla ‘team combined’ femminile per concentrarsi esclusivamente sugli allenamenti tra le porte larghe in preparazione del gigante. A conti fatti, sulle dieci italiane convocate per idi Saalbach, verranno esentate da questa nuova competizione proprio le quattro gigantiste (anche Lara Della Mea, oltre alle tre big citate in precedenza) in gara giovedì 13 febbraio.