PGA Awards 2025 | Anora vince ancora. Tutti i vincitori

La Producers Guild of America ha conferito questa notte adl’ambito premio principale ai PGA.La due giorni di fuoco dei premi cinematografici ha sorriso una voltaa Sean Baker (vincitore ai DGA) ed al suo film(vincitore ai Critics Choice). La celebre associazione dei produttori hollywoodiana, infatti, ha scelto come Miglior Produzione della pellicola indipendente distribuita da NEON. La vittoria ai PGA, di fatto, mettein prima film per la vittoria dell’Oscarsnella categoria Miglior Film.PGANominationNella storia dei PGAsolo 5 volte su 21 edizioni il premio principale non è stato poi scelto dall’Academy per la categoria Miglior Film, lo scorso anno, di fatto, Oppenheimer ha vinto in entrambe le occasioni.