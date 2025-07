la forza di una donna chi ha nascosto la droga a casa di bahar

Le anticipazioni turche de La forza di una donna segnalano che Bahar si ritrova in serio pericolo e questa volta non c’entra Sirin. Infatti, qualcuno sta cercando di farla finire in prigione con una falsa accusa. Addirittura questa persona cerca di fornire le prove alla polizia in modo che venga arrestata la povera Bahar. Questa fase della trama della serie TV turca prende inizio quando dei poliziotti si introducono in casa della donna dopo aver ricevuto una segnalazione. In particolare, la polizia deve perquisire l’abitazione di Bahar per trovare la droga. Ma quale? E perché si trova in casa della nostra protagonista? Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

