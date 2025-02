Napoli Conte | Voglio aiutare non chiederò mai un giocatore da 60 milioni

Leggi su .com

(Adnkronos) – Alla vigilia del match in casa con l’Udinese, l’allenatore delAntoniochiarisce di essere felice e che “non dobbiamo pensare a quello che non abbiamo”. “Il mio obiettivo è fare crescere il club. Noi abbiamo bisogno di infrastrutture, di un centro sportivo, di creare casaper sviluppare appartenenza, un settore giovanile che oggi non c’è. Io non farò mai polemica per unda 50-60-70ma dirò la mia sulla crescita del club come da quando sono arrivato. Devoil direttore sportivo che è giovane, ma bravo, ha bisogno di fare quel percorso. Sono qui per supportare la famiglia De Laurentiis, per dare la mia visione, questo è il mio obiettivo, le altre sono tutte cazz..”. “Io non sono arrabbiato – ha spiegato– ma felice per ciò che sto sviluppando con i ragazzi e qui vengonto perché i ragazzi mi daranno l’anima.