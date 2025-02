Game-experience.it - GTA 6, il potenziale successo del gioco non rende Take-Two arrogante, afferma il CEO

GTA 6 è uno dei titoli più attesi degli ultimi anni, eppure-Two Interactive pare non avere intenzione di lasciarsi trascinare dall’euforia del pubblico. Difatti il CEO della compagnia, Strauss Zelnick, ha dichiarato che ildelnon liarroganti.Addentrandoci nel dettaglio, grazie a Gamingbolt scopriamo che durante una recente call con gli investitori, il dirhòente ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio cauto e competitivo,ndo che “l’arroganza è il nemico delcontinuo”.Zelnick ha evidenziato come-Two Interactove sia sempre consapevole della concorrenza nel settore videoludico e di come l’industria sia in costante evoluzione. Per questo motivo, l’azienda adotta una mentalità di “timore costruttivo”, restando vigile e cercando costantemente di innovare.