Napoli-Udinese il pronostico di Serie A | nulla è scontato attenzione alle sorprese

Ilvuole tornare alla vittoriaDopo aver sfiorato il successo contro la Roma, ilriparte con l’obiettivo di riprendere la propria corsa in campionato. L’1-1 dell’Olimpico ha interrotto la striscia di sette vittorie consecutive degli uomini di Conte, ma l’occasione per rimettersi in marcia è ghiotta.Al Maradona, arriva un’finalmente tornata alla vittoria dopo un lungo digiuno, grazie al 3-2 sul Venezia. I friulani, attualmente a metà classifica con 29 punti, cercano conferme in una sfida che, sulla carta, pende a favore dei padroni di casa.Le probabili formazioniGlinatori Conte e Cioffi devono fare i conti con alcune assenze. Nelresta fuori Olivera, mentre l’dovrà rinunciare a Okoye, Davis e Touré.(3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, Neres; Lukaku.