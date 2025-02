Ilgiorno.it - Jhoanna Nataly Quintanilla, si cerca il corpo. Il compagno Pablo Gonzalez Rivas dal gip per l’interrogatorio

Milano, 8 febbraio 2025 – È iniziato questa mattina, davanti alla giudice di Milano Anna Calabi, l'interrogatorio di convalida del fermo di, ildi, la babysitter scomparsa dalla notte fra il 24 e il 25 gennaio. L'uomo, 48 anni, deve rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e di occultamento di cadavere. Le immagini delle telecamere Contro di lui le immagini delle telecamere che puntano sullo stabile in piazza dei Daini, in zona Bicocca, dove la coppia di origine salvadoregna conviveva da sei anni. I video mostrano la vittima rientrare a casa nel tardo pomeriggio del 24 gennaio e non uscire mai più dal monolocale. Più di tutto contro l'indagato ci sono le immagini dell'area box che lo mostrano mentre recupera dal garage un borsone da palestra vuoto, quindi lui che sale nell'appartamento e poi scende trascinando a fatica lo stesso borsone, ora diventato 'inspiegabilmente' pesante, che viene messo nel bagagliaio dell'auto.