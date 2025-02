Calciomercato.it - Conceicao avvisa i calciatori: “Quando lo capiranno, si divertiranno”

Il tecnico dei rossoneri ha parlato dopo il successo sul campo dell’Empoli: le sue dichiarazioni nel post garaVittoria tra polemiche per il Milan sul campo dell’Empoli. I rossoneri la spuntano 2-0 grazie alle reti di Leao e Gimenez, entrambi entrati nel secondo tempo.: “lo, si” (LaPresse) – Calciomercato.itNel post gara a ‘DAZN’ è intervenuto il tecnico del Milan Sergioche ha analizzato così la partita.LINEA DIFENSIVA – “È uno dei reparti su cui stiamo lavorando, pur non avendo tanto tempo. L’allineamento della difesa è importante per la squadra. Non mi è piaciuto come siamo usciti per il fuorigioco. Loro stanno accettando quello che vogliamo noi, lavoriamo molto su questi dettagli che sono importanti per me e per la squadra”.