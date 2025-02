Oasport.it - Tsitsipas sfiderà Bellucci nei quarti di finale a Rotterdam. Rublev e Hurkacz avanzano

Leggi su Oasport.it

Il torneo ATP diallinea il tabellone aidial termine di una giornata che propone ben sei match, partite da cui emerge un quadro d’insieme che rappresenta il perfetto mix tra sorprese e attese conferme. Nei migliori otto arrivano cinque teste di serie, un outsider e due qualificati.In apertura di programma un solido Alex De Minaur supera 6-4 6-4 Jakub Mensik e accede così aidi. Il tennista australiano riesce a fare la differenza nei momenti chiave del match e nel consuntivo della partita vanta ben venti punti in più del suo avversario. Nel primo set il finalista della scorsa edizione ottiene il break al sesto gioco, manca due set point nel nono e chiude i conti nel turno di battuta successivo. Si rivela più equilibrata la seconda frazione di gioco che segue l’andamento dei servizi fino all’ottavo gioco, prologo del momento della verità perché nel game successivo l’australiano sfrutta la quarta palla break concessa dal rivale per togliergli il servizio e andare a servire per il match chiudendo il game a zero.