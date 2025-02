Superguidatv.it - Grande Fratello: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 6 febbraio 2025 | Video Mediaset

ondel 629a puntataDurante la ventinovesima puntata delimmancabile il momento delleon. Tutti contro tutti senza più alcun concorrente immune. Le votazioni avvengono con il sistema dei piramidi: nero sincero e rosso sputa l’osso in confessionale. Ecco leon di sta:Tommaso: “ipotizzo chi può andare al televoto e nomino una persona che se la può giocare con Iago: voto Maxime“;Pamela voto Amanda: “non abbiamo ancora un rapporto e per le innumerevoli provocazioni”;Alfonso nomina Stefania “ci siamo allontanati, è la persona con cui ho parlato di meno, ma seguo anche la teoria di Tommaso: vado in protezione di Chiara qualora dovesse essere nominata”;Helena in confessionale vota Pamela: “ha parlato dietro tanto di me, nei momenti difficili ha parlato male di me, gira molto intorno alle cose e al gioco e ho bisogno di persone leali”;Lorenzo vota Iago: “non credo siamo tanto compatibili, sei molto intelligente, ma con me sbagli i modi”;Mariavittoria nomina Zeudi “noi non ci siamo relazionate se non per parlare di Javi ed Helena”;Iago vota Zeudi;Giglio nomina Amanda “il cerchio si sta registrando e vorrei solo persone di cui mi fido di più.