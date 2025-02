Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 7 febbraio: Mario Bertini ed altre ricorrenze

edScrive di lui Stefano Cecchi nel libro ‘La bibbia della fede viola’: “Un predestinato, come si una dire. Aveva una buona tecnica, una grande corsa e un tiro che faceva male, e a tutto questo univa un’intensità in campo senza pari”. Nel 2014 venne inserito al 47° posto tra i cento di sempre della Fiorentina in una classifica stilata sul Guerin Sportivo da Rossano Donnini. Se è facile pensare al rigore decisivo che consegnò ai gigliati la Coppa Italia del ’66, nel massimo campionato mise a segno 44 reti. Il 71965siglava il primo gol in Serie A e tra i professionisti, nel giorno dell’ultima realizzazione con la Sampdoria di José Da Silva, detto China.è il centesimo anniversario dalla nascità di José Curti e Luigi Ganassi.