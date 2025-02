Sololaroma.it - Trigoria, scarico per chi ha giocato con il Milan: super gol di Saud in partitella VIDEO

Ieri si è concluso il percorso della Roma in Coppa Italia, eliminata ai quarti di finale nel match di San Siro contro ilcon il risultato di 3-1. Sfuma ancora una volta questo obiettivo per i giallorossi, che hanno nell’Europa League l’ultima possibilità di riscattare questa stagione deludente. Prima della partita d’andata dei playoff contro il Porto, però, l’attenzione è rivolta alla sfida di domenica contro il Venezia, valida per la 24ª giornata di Serie A. L’allenamento della Roma aAll’indomani del ko al Meazza contro il, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo “Fulvio Bernardini” diper iniziare la preparazione in vista della partita contro il Venezia, dove la squadra non potrà contare sul supporto dei tifosi residenti nel Lazio. Come di consueto nel giorno dopo una partita, chi è partito titolare ieri ha effettuato un lavoro di, mentre chi è subentrato o rimasto in panchina si è allenato in campo.