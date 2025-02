Padovaoggi.it - Ater si mette in moto: cantieri velicissimi tra via Cabrini, Casetta Berta e via Pontevigodarzere

Leggi su Padovaoggi.it

Prosegue il percorso di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico a Padova. Il presidente diPadova, Tiberio Businaro, ha effettuato oggi, 6 febbraio, un sopralluogo neipiù rilevanti della città, visitando gli interventi in corso in Via, allae in Via.