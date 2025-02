Thesocialpost.it - Alberto Rossi, lite per i cani in strada a Roma: in ospedale l’attore di ‘Un posto al sole’

Leggi su Thesocialpost.it

per ioggi, giovedì 6 febbraio, nel quartiere Flaminio a. Protagonista della vicenda è stato, noto per il ruolo di Michele Saviani nella fiction Unal sole.stava passeggiando con i suoi duequando questi hanno iniziato a litigare con un altro animale, appartenente a una donna di passaggio.Nel tentativo di separare gli animali, siache la proprietaria dell’altro cane sono intervenuti, dando vita a una discussione accesa. I due si sono accusati reciprocamente di non aver controllato i propri animali in maniera adeguata. La situazione si è complicata al punto da richiedere l’intervento dei carabinieri.Sebbene nessuno dei due abbia riportato lesioni gravi, entrambi hanno deciso di farsi visitare insi è recato al Santo Spirito, mentre la donna si è fatta accompagnare al San Pietro Fatebenefratelli.