Star Wars | lo sceneggiatore George Nolfi rivela come intende onorare il franchise

Leggi su Cinefilos.it

: loilDa quando un decimo capitolo della saga diè stato annunciato per la prima volta aCelebration nel 2023, è diventato sempre più difficile tenere traccia degli sceneggiatori che si sono alternati nel lavorare a questo nuovo capitolo incentrato sulla Rey di Daisy Ridley. Il mese scorso è infine arrivata la notizia che(I Guardiani del Destino) ha firmato per dare alla regista Sharmeen Obaid-Chinoy un’altra riscrittura del racconto.Parlando ora con Film Stories,ha confermato il suo coinvolgimento nel prossimo film die ha dettagliato il suo approccio per dirigersi nella galassia lontano, lontano. “Il modo in cui mi approccio è, si guarda a ciò che è venuto prima di voi, si guardano le idee generali di quello che vogliono fare.