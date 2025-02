Dailymilan.it - Milan, dopo la rivoluzione ora priorità ai rinnovi: da Maignan a Pulisic. Il punto

Leggi su Dailymilan.it

In casala grandeinvernale è tempo di pensare aie Reijnders vicini all’accordo,invece ancora no.In casala grandefatta negli ultimi giorni di calciomercato invernale, laassoluta è quella deidi contratto. Il primo in questione sarà quello di Mike, che negli ultimi mesi è salito in cattedra diventando il vero leader di questotargato Sérgio Conceição, con l’investitura della fascia di capitano sul suo braccio.Il portiere francese e il club rossonero da tempo hanno iniziato i colloqui per arrivare ad un accordo per l’estensione del contratto che è in scadenza il 30 giugno 2026. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe già un accordo di massima tra il portiere e ilper un contratto fino al 30 giugno 2029.