Cultural Fluency | l’importanza di comprendere e navigare tra diverse culture

Da ormai più di 20 anni sentiamo parlare di globalizzazione, diversità e inclusività nei posti di lavoro, nella società, nella rappresentazionee nell’arte. Sappiamo che grazie alla diffusione globale degli ormai non più nuovi canali di comunicazione, “tutto il mondo è paese”, nel senso che abbiamo molte più possibilità di andare a vivere dall’altra parte del mondo, lavorare con o per aziende estere, imparare lingue che ci permettono di comunicare con le Nazioni di tutto il globo.Questo significa anche però che possiamo entrare molto più facilmente a contatto con gli altri, ma non necessariamente impariamo tutto della loro cultura. Spesso infatti ci ritroviamo a proiettare il nostro retaggioe su tutto il mondo, che invece non è affatto come il nostro paese. Una volta raggiunta la globalizzazione c’è la necessità di ottenere anche la, ovvero la capacità die adattarsi a, credenze, usi e costumi di tutte leparti del mondo.