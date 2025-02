Iltempo.it - "Certificato medico falsificato": tre richieste di condanna per la morte di Astori

Per la falsificazione di un, la Procura di Firenze ha avanzato tredinel processo bis legato alladel calciatore Davide, il capitano della Fiorentina morto il 4 marzo del 2018 mentre si trovava in ritiro con la squadra in un albergo di Udine. Il sostituto procuratore Antonino Nastasi ha chiesto 3 anni e 6 mesi di reclusione per l'ex direttore sanitario di medicina dello sport dell'ospedale fiorentino di Careggi, Giorgio Galanti, 3 anni per ildello sport Loira Toncelli e 1 anno e 4 mesi per il successore di Galanti, Pietro Amedeo Modesti. L'accusa riguarda undepositato nel primo procedimento - istruito per omicidio colposo - relativo a un esame per osservare le risposte del muscolo cardiaco (lo strain) svolto il 10 luglio 2017 a Firenze durante la visita per l'idoneità agonistica: il referto, in particolare, sarebbe stato fabbricato in data «anteriore o prossima al 10 aprile del 2019», costituendo quindi un falso.