Agrigento, incendio distrugge auto: l'intervento dei vigili del fuoco

Le cause dell'sono ancora in fase di verifica, ma l'ipotesi principale degli investigatori è quella di un atto doloso. Le fiamme hanno distrutto un'parcheggiata in via Visconti, a Canicattì. Il veicolo, un'Opel Astra, appartiene a un pensionato di 64 anni.Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti ideldel distaccamento locale e i carabinieri della Compagnia cittadina. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area colpita dall', mentre i militari, dopo aver effettuato il sopralluogo di routine, hanno dato il via alle indagini.Immagine di repertorio.