Dayitalianews.com - Tragedia a Cremona, studentessa di 15 anni muore investita da un bus

Leggi su Dayitalianews.com

Dramma anella mattina di venerdì 31 gennaio: una ragazza di 15ha perso la vita dopo essere stata travolta da un autobus extraurbano mentre attraversava la strada per recarsi a scuola.L’incidente si è verificato poco prima delle 8:00 in via Dante, vicino a un semaforo pedonale. In base a una prima ricostruzione, la ragazza stava attraversando sulle strisce quando il semaforo era rosso e potrebbe non aver notato l’arrivo dell’autobus. Sul posto sono accorsi tempestivamente i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.Il conducente dell’autobus, visibilmente sotto choc, ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale. Gli studenti presenti a bordo sono stati fatti scendere e ascoltati come testimoni.