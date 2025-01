Formiche.net - Rutte incontra i commissari Ue per fare il punto sulla Difesa. I dettagli

Il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Mark, hato la squadra deieuropeo al completo per discutere su temi strategici come il rafforzamento della prontezza difensiva, l’incremento della produzione industriale nel settore dellae una maggiore convergenza tra le priorità delle due organizzazioni. Ospite di Ursula von der Leyen a La Grande Abbaye de La Ramée, in Belgio,si è detto ottimistapossibilità di costruire ulteriormente sulle solide basi della cooperazione già esistente tra le due istituzioni. La costruzione di un pilastro europeo della Nato rimane infatti un tema cruciale per rafforzare la sicurezza euro-atlantica e soddisle richieste di Donald Trump per una suddivisione più equa degli oneri dellacollettiva. L’idea stessa di pilastro europeo, introdotta dal predecessore di, il norvegese Jens Stoltenberg, rappresenta ad oggi una priorità per una Nato impegnata a riqualificare il proprio dispositivo di deterrenza nei confronti della Russia.