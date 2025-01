It.newsner.com - Per i giovani emoji del pollice in su è “passivo-aggressiva”

La generazione Z (ovvero le persone nate tra la seconda metà degli anni novanta e la prima metà degli anni duemiladieci) ha molte differenze rispetto alle generazioni precedenti. Forse non le capiamo tutte, ma è bene che ne capiamo alcune per essere sempre al corrente.Questo articolo vi parlerà di come qualcosa che per noi può essere innocuo, per qualcun altro può essere considerato “maleducato”.Continuate a leggere per saperne di più.Dopo la confusione dei Baby Boomers e dei Gen-X sui millennials, ora tutti sono confusi dalla Generazione Z. Ci sono molti comportamenti che la Gen Z (come ogni giovane generazione) mostra che non sono facilmente comprensibili da chi è più vecchio di loro.A quanto pare, moltinon ritengono simpatica l’del “in su” e la considerano “passivamente”, definendola addirittura “provocante” per alcuni di loro.