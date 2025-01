Anteprima24.it - Parisi: “Apprezzamento per l’operato del Direttore generale dell’Asl di Benevento”

Tempo di lettura: 2 minuti“Spesso, in qualità di rappresentanti istituzionali, siamo chiamati a segnalare disservizi e malfunzionamenti, facendo proprie le istanze dei territori e cercando di stimolare le necessarie soluzioni, come fanno quotidianamente i cittadini con i propri sindaci. Tuttavia, è giusto anche riconoscere e valorizzare le buone azioni e il buon funzionamento delle strutture pubbliche”. Così il Sindaco di Limatola e vicesegretario provinciale di Forza Italia Domenico. “In questa ottica – prosegue il medesimo – desidero esprimere il mio plauso aldell’Azienda Sanitaria Locale di, dottor Gennaro Volpe, per l’impegno che sta mettendo in campo, sempre nell’interesse del territorio sannita. Pur operando in un contesto complesso e non facile, è importante riconoscere il merito di un’azione che riesce a bilanciare le esigenze di contenimento della spesa con quelle di efficacia ed efficienza dei servizi.