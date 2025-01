Ilgiorno.it - Parco Arcadia sotto la lente. Daini e cervi possono restare: "Ma servono fondi e veterinari"

Leggi su Ilgiorno.it

Alcontinueranno ad esserci ie i, assieme ad altri animali, ma in numero minore rispetto all’attuale. L’ipotesi, che era stata annunciata dal sindaco alcune settimane orsono, di allontanare gli animali perché i volontari che gestiscono ilsi erano detti impossibilitati a soddisfare le nuove norme sanitarie ee è stata scongiurata. "La decisione – commenta l’assessore Roberto Lonati – era scaturita dopo che l’Ats ci aveva messo alle strette per il rispetto nelle nuove norme. In queste settimane ci sono state delle interlocuzioni, con il coinvolgimento dei volontari, che ci hanno portato ad una diversa valutazione. Certo bisognerà trovare inecessari ma soprattutto anche ichemetter i cip agli animali, dopo averli sedati. Ichefarlo sono pochi.