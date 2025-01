Ilfoglio.it - Noi vecchi tombaroli contro i nuovi tombaroli

Leggi su Ilfoglio.it

Noi(zona al confine tra Toscana e Lazio) siamo molto contenti di esserlo. E vogliamo esserlo ancora di più. Anche se quello che c’era da trafugare per il 95 per cento è già in collezioni di amatori. La cosa che temiamo sono i. Alcuni si fingono tali per assecondare un loro vizio. Infatti per scavare devi stare piegato. il rischio c’è. Ma non possiamo dirlo altrimenti si offendono. Ieri ci siamo picchiati per un’anfora decorata in modo mai visto, tanto che qualcuno sostiene che non c’entra niente con gli altri reperti della zona. Alcuni si spingono a farla provenire dall’interno di un’astronave. che poi si è schiantata a Roswell (New Mexico). In quel luogo infatti sono state recuperate anfore molto diverse da questa. Ma chi mi dice che non hanno fatto apposta a lasciare un’anfora qui e una diversa là?