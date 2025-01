Quotidiano.net - "Negozi e turismo. Binomio vincente da valorizzare"

DA UN LATO ilche cresce, dall’altro il commercio che fatica. È un 2024 a due velocità quello tratteggiato da Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana. Che anno è stato quello appena finito? "A due velocità. Abbiamo avuto ilche, pur non registrando i record di anni passati, è cresciuto molto. Sono andati bene i ponti di primavera e l’estate. C’è una ripresa dei viaggiatori a stretto raggio, soprattutto italiani ed europei, con grande attenzione ai costi. Bene i nuovi turismi, come quelli legati al wedding o ai cammini. Soffre il commercio". Quali sono state le difficoltà? "Il potere d’acquisto e la capacità di spesa si sono ridotte, l’inflazione morde, il costo della spesa quotidiana è salito e ha compresso moltissimo moda, ristoranti e acquisti in genere. Lo abbiamo visto con la fine dell’anno: le vendite natalizie non sono andate male, ma hanno registrato un rallentamento indicativo di come sarà il 2025".