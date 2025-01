Lanazione.it - Maati ucciso per sbaglio. Il ragazzo fu scambiato per un’altra persona

Firenze, 31 gennaio 2025 –per errore. Per uno scambio di. Per un taglio di capelli simile.Moubakir lo aveva urlato ai suoi aguzzini mentre lo pugnalavano a morte. “Non sono stato io, non sono io, lasciatemi stare”. Ma a nulla è servito. La vita del 17enne di Certaldo si è fermata nella notte del 29 dicembre. A pochi passi dalla discoteca di Campi Bisenzio (Firenze), dove aveva passato la serata con gli amici. Sono gli inquietanti dettagli che emergono dalle indagini della procura di Firenze, eseguite dai carabinieri di Signa, sull’omicidio del minorenne. La svolta, stando a quanto trapela, sarebbe arrivata anche grazie a nuove testimonianze di chi quella sera ha assistito al massacro. Il branco voleva farla pagare a un coetaneo della vittima per le offese rivolte a delle ragazze.