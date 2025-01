Zon.it - “L’Utilità dell’Inutile”, ad Amalfi le giornate di orientamento per l’Università

La scelta delpuò essere complicata. Significa dare forma a desideri e ambizioni. Per tale motivo il Comune di, guidato dal Sindaco Daniele Milano, ha avviato un ciclo di incontri per sostenere i giovani in una scelta consapevole, per scoprire i percorsi di studio più vicini alle proprie passioni e gli eventuali sbocchi lavorativi.diIl prossimo 7 e 8 febbraio 2025 si svolgeranno presso il Salone Morelli di Palazzo di Città ledi, dalle ore 9 alle 11. Si tratta di un importante appuntamento culturale, dal titolo “. I classici e il mondo contemporaneo”: un doppio momento die di studio, con lectio magistralis tenute da quattro docenti del “Centro di Ricerca AMA – Antropologia del Mondo Antico” deldi Siena, rivolte agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Marini Gioia’ die alla cittadinanza tutta.